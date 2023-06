'Muri Parlanti', ecco "La Squijje" al Liceo 'Galilei' di Lanciano

Dopo Vasto e Chieti, è la volta della presentazione del murales di Lanciano.

L'opera "La Squijje" è stata realizzata sulla grande parete della palestra del Liceo scientifico Galiei di Lanciano da Nicola Di Totto con i giovani partecipanti al progetto Talking Walls - Muri Parlanti.

E' un'opera che l'artista e direttore artistico del progetto Nicola Di Totto in arte 2Neko ha realizzato ispirandosi alla tradizione della Squilla, che a Lanciano si celebra il 23 dicembre con lo scambio del perdono e degli auguri in famiglia. La ballerina scandisce il tempo, indicando il momento esatto in cui la campanella comincia a suonare dalla Torre Civica di Lanciano. La gonna invece è una grande campana rivisitata, fatta da tante finestre gialle, che indicano le case piene di parenti che si scambiano gli auguri. Il numero 4 è stato volutamente cambiato e trasformato in colonne con un tetto, posizionato al centro del muro, per sottolineare il valore della tradizione molto sentita dalle famiglie lancianesi in ogni parte del mondo.

I giovani partecipanti al progetto, dopo un corso teorico e coordinati dal direttore artistico, hanno anche realizzato murales sulle pareti più basse dell'ingresso della scuola sperimentando direttamente la tecnica della street art.

Muri Parlanti - Talking Walls 3.0 è un progetto che vede la Provincia di Chieti capofila di un partenariato, ricorda il presidente dell'ente Francesco Menna composto da Pro Loco Unpli Chieti, Picsat Abruzzo e Istituto scolastico superiore “Vittorio Emanuele II" di Lanciano, promosso dall'Unione delle Province Italiane e finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale-Presidenza del Consiglio dei Ministri.