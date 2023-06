E' morto Silvio Berlusconi.

Alle 9,30 il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio si è spento all'Ospedale San Raffaele di Milano dove era stato nuovamente ricoverato per problemi di salute legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da qualche tempo. Aveva 86 anni.

Se ne va un pezzo di storia italiana, a lungo legato al mondo dell'imprenditoria, del calcio e della politica.