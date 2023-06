Addio a Padre Mariano Martelli, per mezzo secolo punto di riferimento a San Giovanni in Venere

“E’ con viva commozione che porgo le più sentite condoglianze alla comunità dei Padri Passionisti di San Giovanni in Venere, per la scomparsa di Padre Mariano Martelli di Gesù Bambino, che ha svolto la sua attività pastorale a Fossacesia per oltre cinquant’anni.

Una perdita per tutta la città, amato e stimato da tantissimi fedeli, conquistati dalla sua generosità, dalla disponibilità verso gli altri, doti caratteriali che ne avevano fatto un punto di riferimento per molti credenti”.

Il ricordo è del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

I funerali saranno celebrati martedì 13 giugno, alle ore 15,30, nell'Abbazia di San Giovanni in Venere.