Il vino abruzzese pluripremiato al Concorso enologico internazionale in Sicilia

La Sicilia ha ospitato nei giorni scorsi il Concorso enologico internazionale. Una vetrina d’eccellenza per i territori e alcuni dei loro frutti più preziosi ed importanti. La coltivazione dei vigneti, la produzione vitivinicola è parte della cultura, dell’identità e dell’economia della Provincia di Chieti. E i riscontri della partecipazione al concorso enologico hanno confermato l’eccellenza e quanto la costa dei trabocchi sia anche terra di vini. Pluripremiati in terra siciliana.

Hanno partecipato al concorso enologico internazionale 1.400 i vini in concorso provenienti da 11 paesi di cui 1.170 italiani e 230 stranieri (da 10 paesi) e oltre a 80 grappe. Incetta di medaglie per le cantine abruzzesi: 3 gran medaglie d’oro, 13 medaglie d’oro e 6 medaglie d’argento. Lo rende noto il Presidente Nazionale dell’Associazione Città del Vino Angelo Radica, sindaco di Tollo. La premiazione, aggiunge Radica, “si terrà a Roma nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il 7 luglio”.

Questi i premi aggiudicati alle cantine e alle attività vitinicole del nostro territorio:

1. Soc. Agr. ALBERTO TIBERIO Organic Wines - Montepulciano d’Abruzzo Riserva - Casalbordino

2. Feudo Antico - Rosso Riserva Tullum DOCG – Tollo Vini Alberto Tiberio

3. Cantina Tollo - Cagiòlo Montepulciano d Abruzzo Dop Riserva – Tollo Cantina Tollo

4. Soc. Coop. Agr. San Nicola - Pollutro Falanghina - Pollutri

5. Cantina Frentana - TERRA REGIA ABRUZZO MONTEPULCIANO DOC RISERVA - Rocca San Giovanni

6. Tenuta Fiorentino - Montepulciano d’Abruzzo- Canosa Sannnita

7. Agriverde - RISEIS Pecorino IGP Terre di Chieti 2022 Biologico - Ortona

8. Agriverde- RISEIS Passerina IGP Terre di Chieti 2022

Biologico - Ortona

9. Cantina Orsogna - AETE - Orsogna

10. Soc. Coop. Agr. San Nicola - Don Venanzio Montepulciano- Pollutri

11. Cantina Frentana - ABRUZZO COCOCCIOLA DOC COSTA DEL MULINO - Rocca San Giovanni

12. Soc. Coop. Agr. San Nicola - Pollutro Montepulciano- Pollutri

13. Cantina Frentana - ABRUZZO PECORINO DOC COSTA DEL MULINO - Rocca San Giovanni