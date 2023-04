Rilancio dei tribunali minori in Abruzzo: inizia l'iter del ddl per la revisione della geografia giudiziaria

Da domani il disegno di legge, proposto dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, per la revisione della geografia giudiziaria della regione sarà sui banchi dei parlamentari della Commissione Giustizia al Senato.

Comincia, dunque, l’iter del ddl che punta al rilancio dei tribunali minori, in via di soppressione, delle città di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano con il ritorno alle piene funzionalità delle strutture e il pagamento delle spese di funzionamento a carico della Regione Abruzzo.

"Nelle settimane scorse – spiegano i senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi e Guido Liris - abbiamo avuto interlocuzioni, per incardinare il testo di legge, con il presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, e con il senatore FdI, componente della commissione, Gianni Berrino, che ringraziamo per aver condiviso la richiesta e tempestivamente calendarizzato la discussione.”

Inoltre, la proposta di legge dell’Abruzzo è stata presa a modello da altri due progetti di legge, presentati dalle regioni Lombardia e Toscana, che verranno discusse congiuntamente con il provvedimento abruzzese. “Segno evidente – secondo i due parlamentari di Fdi - che c’è una esigenza diffusa di riesaminare la geografia giudiziaria”.

A relazione, poi, in aula sulla materia sarà il senatore meloniano, Ernesto Rapini, ma i due senatori abruzzesi promettono di seguire attentamente l’iter del ddl: “pur non essendo, noi, membri della succitata commissione seguiremo l'evoluzione dei lavori: il pronto inserimento all'ordine del giorno è un passo significativo che vedrà impegnati il Senato e le forze politiche in un esame approfondito sull'importanza della giustizia di prossimità.”

“Una rilevante tematica per L'Abruzzo – proseguono i senatori - sulla quale, insieme con il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, continuiamo a lavorare con la massima attenzione.”

Fu proprio il presidente Marsilio all’indomani dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato a depositare nuovamente il testo di legge “al fine di non perdere un solo minuto – concludono Sigismondi e Liris -nel percorso di individuazione della migliore soluzione che possa mettere in salvo i nostri Tribunali”.