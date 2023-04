Il designer Luca Di Francescantonio conquista il terzo posto al Vinitaly con l'etichetta del Frantoio Rapino

Il noto designer lancianese, Luca Di Francescantonio, conquista ancora un altro importante riconoscimento per la progettazione dell’etichetta del Frantoio Rapino.

Il logo ha partecipato al contest di Packaging Design, organizzato all’interno della 55esima edizione del Vinitaly, conquistando uno splendido terzo posto nella categoria olio. Al professionista abruzzese è stata, quindi, consegnata l’etichetta di bronzo che si va ad aggiungere ai numerosi premi ottenuti dal designer.

“L’emozione di partecipare ad un evento riconosciuto a livello internazionale è stata davvero grande” ha dichiarato il famoso designer dopo la premiazione.

“A Verona – ha continuato - ho ricevuto un premio ambito e prestigioso e devo ringraziare per questo i miei clienti che si affidano alla mia professionalità e che costruiscono, insieme a me, quel concetto di creatività che è alla base della costruzione di ogni marchio”.

“In questi anni ho cercato di portare avanti il concetto che mi sta più a cuore – conclude Luca Di Francescantonio – quello di riconoscere il design come cultura e non solo come elemento estetico commerciale”.