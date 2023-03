Quando entreranno nel mercato italiano le bande piÃ¹ veloci del 5G?

Il 5G è la quinta generazione delle tecnologie di rete mobile, che promette di offrire una connessione internet più veloce, affidabile e con una latenza ridotta rispetto alle precedenti generazioni di rete mobile. Questo nuovo tipo di connessione, sfruttata soprattutto dai dispositivi come smartphone e tablet, permette di viaggiare a velocità elevatissime al pari della fibra attualmente disponibile nelle nostre case in certe occasioni.

Grazie alla sua capacità di supportare un numero di dispositivi connessi molto elevato, il 5G potrebbe rivoluzionare diversi settori, come la telemedicina, la guida autonoma, il gaming e molto altro ancora. In Italia, l'infrastruttura del 5G sta lentamente ma costantemente crescendo, con una copertura in costante espansione in diverse città italiane, anche se attualmente non copre ancora tutto il territorio nazionale. A causa di alcuni rallentamenti per le vicende avvenute negli ultimi anni nel nostro paese e nel mondo, il progetto di diffusione del 5G è rallentato, ma fortunatamente dal 2022 è tornato ad espandersi, soprattutto con l’arrivo di nuovi tipi di banda ancora più veloci.

I rivoluzionari utilizzi del 5G

Perché la nuova rete 5G è così importante per il futuro? Il 5G apre la strada a nuovi scenari di utilizzo grazie alle sue caratteristiche di elevata velocità e bassa latenza. In ambito di svago, il 5G potrebbe rivoluzionare l'esperienza di fruizione dei contenuti digitali, come la visione di film e serie TV in alta definizione e l'utilizzo di piattaforme di gaming online. Inoltre migliorerebbe incredibilmente le possibilità offerte dallo streaming, con chiamate più fluide e naturali con i propri cari, conferenze senza problemi con i propri colleghi nel campo del lavoro, un casinò live innovativo per chi vuole sentirsi in un vero casinò anche mentre è a casa.

Nel mondo del lavoro, la grande velocità del 5G apre nuove possibilità consentendo uno scambio di dati estremamente più veloce che rende possibili cose prima impensabili. Ad esempio può favorire la diffusione di tecnologie come la realtà virtuale e aumentata, che trovano sempre più applicazioni in diversi settori, dalla medicina alla formazione. Può anche rappresentare una grande opportunità per lo sviluppo di città intelligenti, con ad esempio tour di una città con informazioni date in tempo reale tramite il proprio smartphone, come se fosse una guida virtuale. Esperimenti simili sono già avvenuti in passato anche nella nostra città, e si potrebbero ampliare con eventi educativi che insegnano tramite il gioco grazie alle potenzialità della realtà aumentata che sarebbe molto più semplice da implementare con le reti 5G.

I tipi di bande del 5G

Le bande del 5G si riferiscono alle diverse frequenze radio utilizzate per la trasmissione dei segnali della rete 5G. Esistono diverse bande del 5G, ognuna delle quali ha caratteristiche uniche che le rendono adatte a specifiche applicazioni. Solitamente le bande a frequenza più bassa, come quelle tra i 600 e i 800 MHz, hanno una portata maggiore e sono in grado di penetrare meglio gli edifici, ma hanno anche una capacità di trasmissione limitata e una velocità massima più bassa. Più si aumenta la frequenza, come ad esempio con le bande a 2,6 e 3,8 GHz o la super veloce a 24 GHz, e più aumenta la velocità, ma a discapito della portata che diminuisce costringendo a installare più antenne sul territorio. Inoltre ci sono anche delle differenze tra bande in base ai diversi operatori in Italia.

Tra il 2022 e 2023 sono previste le installazioni di nuove bande del 5G che permetteranno di migliorare la copertura e la velocità della connessione. In particolare, ci si aspetta l'introduzione della banda dei 700 MHz che permetterà di coprire maggiormente il territorio, grazie alla sua capacità di penetrare meglio gli edifici e le barriere. Inoltre, si sta lavorando per l'introduzione della banda dei 26 GHz, che consentirà di raggiungere velocità di trasmissione molto elevate, ma che richiederà l'installazione di un maggior numero di antenne, a causa della sua limitata portata.

Il futuro del 5G in Italia

Il futuro del 5G in Italia sta pian piano diventando sempre più reale, con anche delle date possibili per la copertura completa. Le nuove bande che verranno introdotte nel prossimo futuro, insieme alla copertura in continua espansione, permetteranno di sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia. Inoltre, l'utilizzo del 5G è destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni grazie all'implementazione di nuovi dispositivi compatibili con questa tecnologia, come smartphone, tablet e computer portatili, che di anno in anno diventano sempre più comuni sostituendo i vecchi dispositivi non compatibili.

Con l'attuale piano di sviluppo delle infrastrutture per il 5G in Italia, si prevede di raggiungere una copertura completa del territorio nazionale entro il 2026. Tuttavia, il processo di implementazione potrebbe subire delle variazioni in base a eventuali cambiamenti normativi e allo sviluppo tecnologico. È comunque ormai certo che con l’introduzione già dall’anno scorso di bande più veloci che coprono porzioni sempre maggiori del territorio, il 5G è ormai sempre più una realtà da tenere in conto, che tra pochi anni sarà la norma per tutti.