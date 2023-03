Atti persecutori all'ex compagna e continue violazioni delle misure cautelari, scatta l'arresto

La mattina dell’11 marzo personale della Stazione Carabinieri di Castel Frentano dava esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Lanciano, nei confronti di M.M., di Castel Frentano, in sostituzione della precedente misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla violazione del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

Nello specifico - evidenzia il Maggiore Fabio Vittorini, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lanciano - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, a seguito di attività investigativa svolta dall’Arma di Castel Frentano, in relazione alla denuncia-querela sporta dalla parte offesa, richiedeva ed otteneva dal Gip nei confronti dell’uomo inizialmente la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della vittima e dei suoi congiunti, sostituita successivamente con quella degli arresti domiciliari ed infine con la misura cautelare in carcere, viste le reiterate inosservanze alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.