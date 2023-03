Roccascalegna, Gino Bucci con "Rime Toscibili" al Civico 20

Riceviamo e pubblichiamo

Per l'8° edizione di lettere d'autore, incontri letterari e musicali a cura di Carmine Di Donato, sabato 11 marzo 2023, si terrà a Roccascalegna presso il Civico 20 RistorArtGallery, a partire dalle ore 18.00, la presentazione del libro di Gino Bucci "L'Abruzzese Fuori Sede. Rime Toscibili", il primo libro dell' "Abruzzese fuori sede", così presentato da Donatella Di Pietrantonio nella quarta di copertina del volume "Seguitissimo e spassoso ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo, Gino Bucci consegna ai lettori un gioco letterario che mescola dialetto e italiano, toponomastica e gastronomia in una nuova gnosi esilarante e affettuosa che racconta gli abruzzesi come siamo".

Modera Carmine Di Donato, interventi musicali a cura di Carmine Giangiordano, letture di Raffaella Di Donato.



Ingresso libero. A seguire cena agricola con l'autore Gino Bucci, ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo, strenuo sostenitore della cultura e delle tradizioni abruzzesi che promuove sulla sua Pagina Facebook "L'Abruzzese Fuori Sede". Per info : 3281016309.