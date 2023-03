'UniStem Day 2023 - Giornata europea di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali', in prima fila la 'd'Annunzio'

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara parteciperà anche quest’anno, per la quarta volta, ad “UniStem Day”- Giornata europea di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali - in programma venerdì 10 marzo, a partire dalle ore 9:00, presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus Universitario di Chieti.

L’evento, curato dalla professoressa Assunta Pandolfi, docente di Biologia applicata presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologie della “d’Annunzio” col supporto del Gruppo “StemTeCh”, quest’anno sarà incentrato sulla necessità dell’uomo di scoprire e avrà come titolo: “L’uomo scopre quando cerca...”.

“UniStem Day” è il momento nel quale in 87 Atenei ed Istituti di Ricerca di 14 Paesi nel mondo verranno discusse le ultime scoperte nel campo delle cellule staminali. È il più grande appuntamento intercontinentale dedicato alla divulgazione della ricerca sulle cellule staminali, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Il coordinamento generale dell’evento è affidato alla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo con il team di “UniStem”, il Centro di ricerca sulle Cellule staminali dell’Università degli Studi di Milano.

Venerdì 10 marzo 30.000 studenti aderenti all’iniziativa, in due continenti, saranno coinvolti in seminari, discussioni, tavole rotonde e attività in laboratorio, rendendoli protagonisti di una giornata interamente dedicata alla scienza. Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia, Ungheria proseguono così il loro impegno nella divulgazione scientifica per i ragazzi attraverso “UniStem Day”.

Sin dalla sua nascita nel 2009, l’evento vuole essere motivo di coinvolgimento, ispirazione e, perché no, divertimento. “UniStem Day 2023” raggiungerà anche chi non avrà l’occasione di partecipare di persona: l’evento sarà infatti disponibile in diretta streaming all'indirizzo www.unich.it. Visto l’enorme successo delle scorse edizioni, alla “d’Annunzio” si riproporrà l’insolito connubio tra Scienza e Arte con l’intermezzo teatrale curato dall’attore e regista Domenico Galasso e la presenza del fumettista Daniele Valentini. Gli ospiti, accolti anche da musica dal vivo, sono studenti di otto Istituti Superiori del territorio che, a termine dell’evento, parteciperanno ad un Superquiz che farà chiudere giocosamente la mattina e i vincitori avranno l’opportunità di passare una giornata da ricercatori presso i laboratori dell’UdA. L’incontro, che verrà aperto dai saluti del professor Piero Di Carlo, Prorettore con delega alla ricerca della “d’Annunzio”, sarà coordinato dalla professoressa Assunta Pandolfi e vedrà la partecipazione di numerosi ricercatori dell’Università “Gabriele d’Annunzio” che da anni si dedicano con passione alla ricerca, allo studio delle cellule staminali e del loro possibile impiego nella medicina rigenerativa. Alcuni tra i giovani studiosi racconteranno la loro storia e la nascita della passione per la ricerca.