'Alla chitarra antica', addio a Giovanni Minicucci: era originario di Orsogna

Si è spento, all'età di 84 anni, Giovanni Minicucci, titolare e fondatore della gastronomia “Alla chitarra antica”, storica attività di Pescara conosciuta anche al di fuori dei confini provinciali e regionali, nonché da tanti turisti arrivati dall’estero, per la qualità dei suoi prodotti, a partire dal “fiadone” abruzzese, e per il clima familiare e gioviale che si respira entrando nel locale, oggi gestito dal figlio Claudio.

La storia dell’attività, che si trova in via Sulmona all’incrocio con via Trento, è inevitabilmente anche la storia del suo fondatore. Una storia di emigranti di ritorno: Giovanni Minicucci, originario di Orsogna, e Giuseppina D’Alonzo, di Collecorvino, si conobbero e si sposarono in Belgio. Dopo il matrimonio decisero di tornare in Abruzzo e nel 1966 iniziò l'avventura di "Alla chitarra antica", dapprima solo per Giuseppina, che vi lavorò per un anno, e poi per entrambi i coniugi, quando rilevarono la bottega inizialmente aperta da Giovanni Iannucci, uno dei primi presidenti della Provincia, appassionato di cucina tradizionale.

Nel corso degli anni l'attività è divenuta un punto di riferimento, richiamando non solo i pescaresi, ma anche tanti turisti, che non rinunciano a un passaggio nel locale per acquistare i fiadoni o la pasta all'uovo.

Il figlio Claudio, attuale gestore del locale, ha pubblicato sui social una foto dei genitori - Giuseppina è venuta a mancare nel 2014 - scrivendo "Ciao papà, salutami la mamma".

Fonte e foto Ansa Abruzzo