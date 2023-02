Marcia della Pace a Lanciano

Esattamente un anno fa iniziava la guerra in Ucraina. Da allora 7000 morti, 11.000 feriti, 8.000.000,00 ucraini che hanno lasciato il loro Paese. Noi, come spesso accade, dopo un primo momento di emotivo e irrazionale coinvolgimento in cui eravamo pronti ad aprire le nostre case, ad accogliere donne e bambini, a prodigarci per salvare le tante vite umane che giungevano in Italia, ci siamo quasi abituati anche a questa guerra e quasi non ci facciamo più caso.

La Parrocchia Spirito Santo, con il patrocinio della Provincia di Chieti, del Comune di Lanciano e della Chiesa Lanciano Ortona organizza la Marcia della Pace, il 24 febbraio. Il ritrovo è alle ore 20.30, presso Piazza San Giovanni Paolo II, quartiere Santa Rita a Lanciano.

“Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l’ha trovato” Papa Francesco