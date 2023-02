“Familia Paone” il nuovo spettacolo del Teatro Stabile d’Abruzzo

Arriva al Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano sabato 18 febbraio alle ore 21 il nostro spettacolo “Familia Paone” prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo con la regia di Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino, che è anche autore del testo.

Si parla dell’emigrazione degli italiani in Sud America mediante nove personaggi, membri della stessa famiglia, che incrociano le loro vite segnate dallo sradicamento e dalla perdita di identità. Un racconto come un fiume in piena da una generazione all’altra, da un modo di vivere e di intendere la vita all’altro. Ne esce fuori uno spaccato in parte comico, in parte tragico. Per la precisione tragicomico.

Prenotazione obbligatoria al n. 340.9775471 o [email protected]