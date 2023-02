Lo spettacolo della neve sui nostri monti

“Giorni della merla”, tradizione vuole che cadano alla fine di Gennaio e siano i giorni più freddi dell’anno. Arriva poi la Candelora e “dall’inverno siamo fuori”.

In quest’inverno anomalo, con temperature calde a cavallo del passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo, le settimane più fredde sono quelle che stiamo vivendo. Un periodo iniziato proprio nei giorni successivi a quelli della “merla” con la prima nevicata. Le previsioni meteo avevano previsto da ieri il ritorno del manto bianco su tutto il nostro territorio. Costa compresa in quanto la “quota neve” era prevista intorno ai 200 metri.

È stato così solo parzialmente e, in diversi comuni, il risveglio questa mattina è stato contrassegnato da un timido manto bianco. Spazzato via dal sole in poche ore. Mentre i nostri appennini, completamente imbiancati, ci regalano anche in queste ore uno spettacolo straordinario. Come documenta le foto di Lino D’Avino che pubblichiamo in quest’articolo.

Le previsioni si sono avverate solo parzialmente anche se alcune avvisaglie portavano diversi presagi. Domenica mattina, complice le temperature rigide, alcune zone di Lanciano si erano risvegliate con un rapido ma intenso passaggio della neve.