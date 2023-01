“Il diritto a tutela della fragilità e della vulnerabilità in nome della solidarietà: il ruolo dell'amministrazione di sostegno”: é questo il titolo del convegno organizzato dall'Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, assieme al Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano e all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano, che si terrà presso la Sala consiliare del Palazzo Municipale “G. Croce” di Rocca San Giovanni venerdì 20 gennaio, a partire dalle ore 15:00.

Tema di particolare interesse ed attualità, quello della tutela della salute e dei diritti delle persone in difficoltà ovvero con disabilità e fragilità, alle quali va garantita dignità di vita, adeguata cura ed attenzione sociale. Obiettivo dell'incontro è quello di promuovere la solidarietà attiva, fattiva ed umana verso i soggetti più vulnerabili: far comprendere come possa essere tessuta una preziosa rete di assistenza tra le istituzioni, i servizi sociali, il Giudice Tutelare, il Pubblico Ministero e la figura dell'Amministratore di Sostegno.

Interverranno illustri relatori, tra i quali il Giudice Tutelare del Tribunale di Lanciano, Dott. Massimo Canosa, che illustreranno le peculiarità giuridiche della materia con un particolare taglio pratico, disaminando alcune fattispecie concrete e condividendo le varie esperienze maturate sul campo dagli operatori del settore, quali Assistenti sociali, Avvocati, Commercialisti ed Operatori sanitari.

L'evento, che si terrà sia in presenza che in videoconferenza, è stato accreditato dai Consigli degli Ordini ai fini della formazione professionale.