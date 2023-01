Checco Zalone in scena a Lanciano il prossimo agosto

Checco Zalone sarà uno dei super ospiti che salirà sul palcoscenico del Parco Villa delle Rose a Lanciano nella prossima estate.

Ad annunciare la notizia è stato il Presidente dell’Associazione “Musica & Eventi” di Lanciano, Maurizio Trevisan, che riesce a portare a casa un colpaccio, in collaborazione con la Best Eventi di Pescara, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con lo show “Notre Dame De Paris”

Il comico pugliese, reduce dagli straordinari record al botteghino dei suoi film e undici anni dopo il suo ultimo tour, torna in scena con un nuovo spettacolo dal titolo “Amore + Iva” in programma a Lanciano il 7 agosto prossimo.

Lo spettacolo, prodotto da Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, è totalmente inedito nel quale la comicità e l’ironia di Zalone accompagneranno musiche, racconti, imitazioni e parodie. Non solo Lanciano però. Infatti, il nuovo tour, organizzato da Lucio e Niccolò Presta toccherà tutta la penisola per concludersi ad ottobre 2023.

“Checco Zalone non ha bisogno di presentazioni – afferma il presidente Trevisan - e, dopo lo straordinario successo dello scorso anno di Notre Dame de Paris, anche il palcoscenico di Lanciano non ha avuto bisogno di grande pubblicità, quale luogo ideale per ospitare manifestazioni di altissimo livello.”

“Nonostante questo, - conclude Trevisan - organizzare spettacoli di questo calibro comporta sempre grande impegno e molte difficoltà, ma come lo scorso anno so di poter contare sulla squadra di professionisti della Best Eventi e sul preziosissimo supporto dell’amministrazione comunale di Lanciano e delle maestranze locali. Posso già annunciare, tra l’altro che Zalone non sarà l’unico super ospite dell’estate lancianese, e molto presto ne sapremo di più”.