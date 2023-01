Si apre il 10 gennaio lo sportello per il contributo Ecobonus 2023 per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). A disposizione ci sono 630 milioni di euro.

I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it solo a partire dalle ore 10 di martedì 10 gennaio.

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3VUBiRB