Casoli. Donato al Pta un monitor multiparametrico

Si è svolta venerdì, 16 dicembre, la cerimonia di consegna del monitor Multiparametrico Up 7000+Carrello a Pta Di Casoli da parte dell’Associazione “Noi e gli Angeli – Nico Consalvo” Onlus.

All’evento erano presenti il direttore del Pta “Consalvi”, Fioravante Di Giovanni, il direttore della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, e il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, e la presidente dell’associazione, Maria Talone, accompagnata da altri soci.

Il sodalizio casolano, che nel frattempo è impegnato in una raccolta fondi per la donazione alla stessa struttura di un costoso monitor/defibrillatore Lifepak15, ha avviato una seconda iniziativa raggiungibile in tempi più rapidi.

Al raggiungimento dell’obiettivo hanno collaborato imprese e attività commerciali, che hanno sponsorizzato i due eventi teatrali messi in piedi per la raccolta fondi, ma anche i cittadini che con le loro donazioni e la loro partecipazione agli eventi hanno reso possibile il raggiungimento della somma necessaria all’acquisto delle apparecchiature.

"Dopo le varie attività svolte in passato, soprattutto rivolti ai bambini bisognosi, abbiamo voluto continuare, rimanendo nel nostro territorio, quindi svolgendo un impegno più localistico - ha affermato Tina Consalvo di "Noi e gli Angeli" .

Infatti, già nel 2019 l’Onlus aveva fatto dono alla sanità casolana di due importanti macchinari medici ossia un holter pressorio e un aspiratore.

“Abbiamo trovato - ha continuato la Consalvo -l'appoggio di imprenditori locali molto sensibili alla tematica della solidarietà e poi anche una grande disponibilità da parte dei cittadini e dei tesserati, che ogni volta ringraziamo tutti indistintamente. Ci siamo interfacciati molto volentieri anche con il personale del PTA, che ha creduto nel nostro progetto e ci ha aiutato. Ed ora speriamo di riuscire a portare a termine anche quello nato per il Lifepak 15, che è molto più costoso, ma organizzeremo tanti altri eventi associati, per poter raggiungere la somma necessaria"

Dal canto suo il direttore Schael si è detto lieto di aver ricevuto l’invito ringraziando i rappresentanti dell’associazione: “ringrazio voi, che ci credete in questa struttura e che avete fatto questo gesto proprio sotto Natale. Un grazie in nome dell'azienda, in nome dell'utenza e del Direttore della ASL"

Il sindaco Tiberini si è associato ai ringraziamenti di Schael per poi aggiungere: “Noi abbiamo un sentimento di gratitudine nei confronti dell'Associazione, per tutto ciò che ha fatto in passato e per quello che sta facendo ora e farà in futuro, grazie anche alla collaborazione dei cittadini. “

“Esprimiamo un sentimento di gratitudine anche nei confronti della struttura. – ha proseguito il primo cittadino - Verso il Direttore Fioravante Di Giovanni, verso tutto il personale, che durante la pandemia è andato oltre il lavoro quotidiano e verso tutti coloro che, anche in quell'occasione, hanno contribuito con le proprie risorse personali".

"Questo è un posto bellissimo Direttore. – ha spiegato Il direttore del Pta Fioravante Di Giovanni - Qui abbiamo creato una squadra! Una squadra di persone in gamba! Una squadra eccezionale, di cui mi onoro di essere il capitano, perchè stiamo facendo cose buone con poco personale e con quello che abbiamo a disposizione.”

“Per stare in un Ospedale di Comunità, - ha concluso Fioravante - bisogna veramente essere formati, perché per gestire un paziente in questo tipo di ospedale, bisogna avere: preparazione, capacità decisionale e, soprattutto, cuore! E qui di cuore, ce n’è in abbondanza!".