In casa sesterzi e antichi reperti, scatta il sequestro

Incessante il lavoro degli uomini del Comando Compagnia Carabinieri di Lanciano che, ancor più in questo periodo di feste, stanno fornendo per una maggiore prevenzione e repressione di reati in genere.

E’ proprio questa ottica di controllo del territorio con mirati servizi che ha portato, i militi della dipendente Stazione Carabinieri di Lama dei Peligni, a rinvenire, nel corso di specifica attività, del materiale archeologico consistente in oltre 100 monete del tipo “sesterzi”, nonché frammenti vari sia in materiale ferroso che bronzeo di varie forme e tipologia appartenenti ad oggettistica risalente con molta probabilità all’epoca romana.

I cimeli, collezionati da un privato del luogo dopo essere stati posti sotto sequestro perché illegalmente detenuti, verranno esaminati dal personale della Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggistiche di Chieti al fine di individuarne l’epoca di appartenenza nonché il relativo valore economico.