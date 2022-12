Per la prima volta una donna alla guida del Pronto Soccorso di Lanciano

Per la prima volta una donna sarà alla guida del Pronto Soccorso di Lanciano.

Nicoletta Fini è stata nominata nuovo Direttore con delibera del direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, al termine della selezione che si è conclusa con la formulazione della graduatoria che ha visto la dottoressa al primo posto.

Volto noto nel campo della medicina d’urgenza, dopo diverse esperienze sul territorio e al 118, presta la propria attività al Pronto Soccorso del “Renzetti” dal 2000, e da 14 anni è responsabile dell’Osservazione Breve.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università “D’Annunzio”, ha conseguito due specializzazioni, una in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, e l’altra in Immunologia e Allergologia. Ha partecipato a numerosi convegni come relatore ed è stata docente in diversi corsi di formazione. Ma la carriera di Nicoletta Fini si è svolta prevalentemente sul campo, poiché è più che nota la sua presenza fissa in ospedale, sempre disponibile anche a coprire più turni quando ve n’è stata necessità in situazioni di emergenza.

“Auguro buon lavoro al nuovo primario - commenta il dg della Asl Thomas Schael - . Il Pronto Soccorso è la porta d’ingresso dell’ospedale, e a Lanciano ha sempre svolto un’azione di filtro importante, incidendo in modo significativo sull’appropriatezza dei ricoveri. E’ questa la strada da continuare a percorrere, senza trascurare la qualità della relazione con pazienti e personale. Colgo l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento ad Antonio Caporrella che è stato per tanti anni riferimento nella Medicina d’urgenza, e ha messo a disposizione della salute dei cittadini la sua professionalità e il suo tempo, svolgendo un lavoro impagabile”.