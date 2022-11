Protocollo Zeus, cos’è e a cosa serve?

In occasione del 25 novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne la Fim Cisl Nazionale insieme al Coordinamento Donne FIM Daisy ha realizzato un video sul cosiddetto Protocollo Zeus.

Cos’e il protocollo ZEUS, Lo conosci? Sai a cosa serve ?

La violenza di genere si annida in atteggiamenti violenti che non si manifestano all’improvviso, ma sono preceduti da quello che tecnicamente gli esperti chiamano ‘malfunzionamenti relazionali’- uno schiaffo durante una lite, parole vessatorie, maltrattamenti psicologici : non sei buona a nulla …

In casi come questi alla lunga le cose potrebbero finire male, esiste però la possibilità di intervenire prima che avvenga l’escalation di episodi di violenza evitando scenari ancora più pericolosi.

“L’ammonimento” permette di far emergere il sommerso soprattutto per quanto riguarda le violenze domestiche”, perché le segnalazioni possono essere fatte anche da persone non appartenenti all’ambito familiare.

Il Protocollo Zeus è uno strumento pensato per aiutare e proteggere le donne, ma che mira a ‘rieducare’ gli uomini già dopo il primo schiaffo, prima che si arrivi ad altri comportamenti più gravi.