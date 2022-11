Album dâ€™esordio per il cantautore lancianese Atipico

Riceviamo e pubblichiamo

«Sono cresciuto avendo poche volte le idee chiare, ho provato tanti sport, fatto valigie, cambiato letti e non trovavo mai pace. La musica è il mio mezzo di trasporto preferito, una macchina del tempo e un treno che può portarmi ovunque» Atipico

Il primo album di Atipico è un sogno che si realizza e, per questo, porta in sé tutta la fatica e le crisi che l'autore ha incontrato lungo la strada per raggiungere questo obiettivo. L'invito è quello di condividere ogni aspetto di questo processo, che non è solo creativo ma anche esistenziale, e in cui può immedesimarsi ogni ragazzo o ragazza che sta cercando di raggiungere il proprio sogno.

Autoproduzione

Release album 25 novembre 2022

Andrea D'Orazio, in arte "Atipico", nasce a Lanciano (CH) nel 1999.

È da subito un bambino timido, silenzioso e introverso, tutte caratteristiche che lo accompagneranno negli anni. A 8 anni inizia a suonare la chitarra. Cresciuto con le canzoni degli 883 e Max Pezzali, che cantava a squarciagola da solo con le cuffie nelle orecchie, con il passare degli anni la voglia di dire e parlare lo portano a sognare di scrivere canzoni. Nel 2017 mette il primo punto sulla sua prima canzone e da lì ha inizio tutto.

Inizia ad approcciarsi in modo diverso alle cose e osserva tutto ciò che lo circonda per raccontarlo poi nelle canzoni.

Nel corso degli anni si esibisce in alcune piazze locali e nel teatro Fenaroli nella sua città natale. Nell'estate 2021 esordisce con il suo primo singolo "Se non bastasse mai il tempo", arrivando a pubblicare successivamente i singoli "Fotografie" e "Sono sempre io", brani che gli permettono di viaggiare e farsi conoscere anche fuori regione.

Il 23 settembre pubblica "Eterno", singolo che anticipa l'uscita dell'omonimo album.