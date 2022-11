L’Abetina di Rosello sarà a breve riconosciuta “Bosco Vetusto n.0”

“In questa settimana una delegazione composta da Dirigenti e Funzionari della Direzione generale delle Foreste e dell’Economia Montana del Ministero e del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo ha effettuato un sopralluogo nell’Abetina di Rosello”, informa il Sindaco di Rosello, Alessio Monaco. “A breve l’Abetina sarà riconosciuta Bosco Vetusto n. 0. Sarà il primo Bosco Vetusto d’Italia, in attuazione del recente Decreto Ministeriale, che insieme ad altri boschi costituirà una Rete Nazionale per la tutela di queste preziose foreste e della loro biodiversità. A tutti i componenti della commissione un sentito ringraziamento per la disponibilità e l’interesse mostrati.”

“Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.” Art. 7, comma 1 testo unico 2018 in materia di foreste e filiere forestale. “Una foresta vetusta è un bosco primario o secondario che abbia raggiunto un’età nella quale specie e attributi strutturali normalmente associati con foreste primarie senescenti dello stesso tipo, si siano sufficientemente accumulati così da renderlo distinto come ecosistema rispetto a boschi più giovani” art. 3 comma 2 Decreto legislativo 2018, n. 34.