Venerdì e sabato check up medico gratuito a Casoli

Nelle giornate di domani, venerdì 18 novembre, e sabato 19 novembre gli over 65 e i minori di Casoli potranno sottoporsi ad un check up medico gratuito nell’ambito dell’iniziativa “Wellnes per tutti”.

L’evento, promosso dall’Associazione “Articolo 3” odv di Pescara in collaborazione con la sezione Avis di Casoli all’interno del progetto “L’altro e noi -Tra memoria, presente, futuro”, permetterà ai pazienti di ricevere un controllo medico nella sede dell’Avis comunale.

Il progetto è ideato e coordinato da articolo 3 Odv con la partnership delle Avis di Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna e con la collaborazione dei tre comuni e degli istituti scolastici “Algeri Marino” e “Giulio Petra” di Casoli.

“La nostra équipe eseguirà una serie di esami per verificare lo stato di salute dei pazienti” spiega la presidente di Articolo 3, Antonella Allegrino.

“Gli over 65 – prosegue l’Allegrino - potranno sottoporsi alla misurazione della pressione arteriosa, della saturazione e a un controllo nutrizionale. Ci sarà anche un’attività di verifica del benessere psicologico con la compilazione di un test post Covid. Per i minori, saranno disponibili controlli nutrizionali e posturali e, anche per loro, un questionario sugli effetti della pandemia.”

“Sono esami – aggiunge la presidente - che eseguiamo gratuitamente per intercettare i bisogni delle famiglie e degli anziani e abbreviare i tempi per eseguire una visita medica. L’iniziativa verrà riproposta il 25 novembre a Gessopalena e il 26 a Torricella Peligna”.

“Ben vengano queste attività che avvicinano il volontariato alla popolazione – dichiara il presidente dell’Avis di Casoli, Antonio Salino – Sono iniziative utilissime per promuovere il benessere di anziani e ragazzi e per evitare spostamenti in altri territori per le visite mediche.”

“L’Avis – conclude Salino - collabora al progetto ‘L’altro e noi’ che ritiene di grande validità e impatto sociale per il territorio sia perché propone attività di carattere sanitario sia perché facilità lo scambio generazionale tra over 65 e giovani, fondamentale per preservare la memoria di una comunità.”

I controlli, per le cui è necessaria la prenotazione al numero 388.8614188, si effettueranno dalle ore 09:00 alle 13:00, per gli anziani, e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per i ragazzi al n. 149 di Corso Umberto I.

L’iniziativa sarà riproposta nelle giornata di venerdì, 25 novembre, a Gessopalena e di sabato 26 novembre a Torricella Peligna.