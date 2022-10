A Lanciano al via il progetto per avvicinare 200 bambini alla musica

Per avvicinare in modalità sempre nuove i bambini alla musica, è partito a Lanciano bellissimo progetto della Scuola civica di Musica in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione. E’ dedicato agli allievi regolarmente iscritti (oltre 100 ragazzi hanno già scelto il nuovo percorso formativo della Scuola civica nei vari dipartimenti di musica classica, moderna, jazz e musica elettronica), ma anche a 200 alunni della scuola dell’infanzia e primaria di tutti e 4 gli istituti comprensivi di Lanciano, Umberto primo, Don Milani, D’Annunzio e Bosco, per corsi di propedeutica musicale e musicoterapia.

Il presidente della Scuola civica, Roberto De Grandis ha firmato un importante accordo con il ministero della pubblica Istruzione . “Una scuola – spiega De Grandis – che si pone come apripista per altre scuole musicali e che si mostra inclusiva, attenta alle esigenze di docenti e allievi e connessa tra tutti i dipartimenti per una sinergia maggiore tra i generi musicali. Tutto questo ha destato sin da subito molta curiosità e attenzione da parte del ministero”.

La Scuola civica sta investendo molto su tutta la strumentazione riguardante la musica elettronica, ha acquistato recentemente dalla prestigiosa ditta FABBRINI un pianoforte a coda KAVAI. La Scuola civica è tra le poche scuole attiva per il rilascio di crediti formativi e il sostanziale aiuto BONUS MUSICA. Entro l’anno docenti e allievi partiranno per un viaggio d’istruzione verso il parco della musica di Roma e la Scala di Milano per assistere a concerti dal vivo e la visita ai teatri.