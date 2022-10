Acqua, ultime interruzioni non differibili oggi a Altino, ieri in altri tre comuni

“Al fine di evitare disservizio nella erogazione” si necessitano interruzioni programmate. È quanto riporta la Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato, negli avvisi settimanali in cui in questi mesi ha comunicato i crono programmi di interruzioni. Un bollettino pubblicato ogni sette giorni, quasi un appuntamento settimanale. Soprattutto in estate, tra vari avvisi di interruzioni improvvise per riparazioni o rotture. La stagione più calda dell’anno è anche la stagione delle emergenze idriche e della carenza di acqua, quotidiano diventa il bollettino delle ore senza la normale fornitura idrica e di interruzioni non differibili per riparazioni. Accade anche negli altri periodi dell’anno ma sicuramente l’estate, anche oltre i paletti del calendario tra giugno e settembre, è la stagione del picco.

La pubblicazioni dei crono programmi di interruzioni ci stanno accompagnando anche in queste prime settimane d’autunno. Situazione che appare in netto miglioramento nell’ultima settimana. In questi giorni gli avvisi di interruzioni “non differibili” sono diventati molto più rari. E, per la seconda volta nell’ultimo periodo, l’inizio di questa settimana non è coinciso con la pubblicazione di un nuovo programma di interruzioni serali e notturne.

L’ultima interruzione “non differibile” ha coinvolto questa mattina il territorio del comune di Altino. “A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose – si legge nell’avviso pubblicato sul sito web della Sasi - si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel comune di Altino, Zona Briccioli, dalle ore 9.15 fino a conclusione dei lavori prevista per le ore 11.00 di oggi 18 Ottobre 2022”.

Ieri, invece, i comuni coinvolti in un “intervento di interruzione della fornitura non differibile” la cui necessità è stata riscontrata “a seguito di segnalazione di controlli interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica” hanno coinvolto i comuni di Lanciano, Crecchio e Sant’Eusanio del Sangro.