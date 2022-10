Academy per formare tecnici esperti in cybersecurity, aerospazio, difesa e sicurezza

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e Leonardo, azienda specializzata nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, organizzano un’Academy gratuita, finalizzata a formare Tecnici per la Cybersecurity.

Il corso di Alta Formazione, organizzato in collaborazione con l’ITS Academy Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano, è rivolto a giovani appassionati di informatica che mirano a cogliere le nuove sfide della sostenibilità e della trasformazione digitale, e prevederà lezioni teoriche e training on the job per formare veri professionisti nell’ambito della Cybersecurity.

L’Academy, in partenza il 30 ottobre, si terrà presso la sede dell’IIS Umberto Pomilio in via Colonnetta, 124, a Chieti.

L’intero percorso sarà inserito nella cornice di un contratto di Apprendistato Duale, un’opportunità per i candidati per entrare a far parte del team di Leonardo.

“I percorsi di Alta Formazione realizzati con l’ITS sono strategici perché connettono il mondo della istruzione e quello del lavoro, tentando così di colmare il mismatch che ad oggi ancora persiste, in particolare in ambiti estremamente tecnici e molto richiesti come quello della cybersecurity. Le Academy come questa costituiscono un canale privilegiato per l’ingresso nel mondo del lavoro, offrono ai ragazzi la possibilità di sviluppare competenze che altrimenti non potrebbero acquisire e danno così un contributo importante nel contrasto alla disoccupazione giovanile. Infine consentono il conseguimento di un titolo di studio post diploma professionalizzante e largamente spendibile sul mercato.” commenta Carmela Gallo - Head of Staffing Solution Adecco.

“E’ nell’ambito dell’iperconnessione e della piena transizione digitale che ha investito tutto il mondo delle imprese e non solo, che nasce la partnership strategica con ADECCO e LEONARDO SpA – afferma Antonio Maffei Coordinatore della Fondazione ITS Academy – un impegno che ha visto la progettazione congiunta di un percorso ITS ad hoc finalizzato a formare, soprattutto grazie all’apporto di docenti professionisti, un profilo professionale con competenze in grado di renderlo operativo in diversi contesti, sia produttivi che di servizi, confermando la mission fondante dell’ITS Academy nell’intercettare e realizzare opportunità di carriera per giovani talenti in ambiti altamente inno