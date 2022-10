Fossacesia. Dopo 35 anni torna la festa dell'Uva e del Vino

Dopo 35 anni, torna la Festa dell’Uva e del Vino di Fossacesia; l’antica e sentita tradizione, che verrà riportata in auge su proposta delle contrade, è organizzata dall’amministrazione comunale del sindaco Enrico Di Giuseppantonio in collaborazione con l’associazione “Made in Fossacesia”.

Questa domenica, 9 ottobre 2022, sfileranno per le vie cittadine nove carri allegorici, che verranno preparati e addobbati dai contradaioli secondo il tema uva e vino, per poi essere giudicati da una giuria di esperti che eleggerà i vincitori.

Il corteo, che prenderà il via alle ore 15:00, percorrerà via Lanciano, via Roma, via Marina, via Bachelet, viale dei Pioppi e Piazza Alessandro Fantini a cui parteciperanno le contrade di Le Ruve, Sterpari, Masseria, San Martino, Fonte Antoni, Piano Madonna, Cupa, Sant’Agnese, Colle Castagna, Mediana, Lì Sgarzin, Fonticelli, Piano Favaro, Fonte delle Cave e dintorni.

“Una festa dedicata ad uno dei prodotti tipici e tra i più apprezzati dell’agricoltura di Fossacesia – ha dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio -, grazie al costante lavoro dei nostri e qualificati imprenditori agricoli, che pur non rinunciando ad aprirsi alle nuove tecniche e alla modernità, hanno mantenuto la tradizione delle lavorazioni, arrivando a proporsi sul mercato con vini di qualità, che già da tempo sono riusciti a conquistarsi importanti spazi fuori dei confini nazionali.”

“La Festa dell’Uva – ha aggiunto il primo cittadino - è quindi un’opportunità per il nostro territorio, intesa come di accoglienza, allegria e senso di appartenenza ad una comunità che lavora insieme per ottenere i risultati ambiti. Li ringrazio perché contribuiscono a valorizzare lo stare assieme in una città”.

Dal canto suo l’Assessore alla cultura e agli eventi e curatrice della manifestazione, Maura Sgrignuoli, ha voluto sottolineare come “la storia, che è la nostra identità prima o poi torna a bussare per essere nuovamente valorizzata e non abbiamo fatto nient’altro che questo.”

“Trasformare l’entusiasmo - conclude la Sgrignuoli - nella realizzazione dell’evento non è stato semplice ma credo che tutti insieme ci siamo riusciti. Fossacesia s’appresta quindi a vivere una giornata speciale e un’occasione per tramandare ai più giovani l’amore per l’agricoltura”.