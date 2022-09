Giro d'Italia. Anci Giovani Abruzzo: "Pronti a collaborare per l'organizzazione"

Interviene anche l’Anci Giovani Abruzzo sulla notizia, confermata ieri durante una conferenza stampa a L’Aquila, della partenza del Giro D’Italia fissata a Fossacesia.

L’associazione dei giovani amministratori abruzzese ha accolto con estremo favore ed espresso soddisfazione per la scelta effettuata dal direttore del Giro, Mauro Vegni, e dall’amministratore delegato di Rcs, Paolo Bellino, dicendosi pronta a collaborare in tutte le sedi per la buona riuscita degli eventi legati alla corsa rosa.

Adesso le giovani leve della politica locale si sono dette consapevoli dell’opportunità rappresentata dalle quattro tappe, che si terranno sul territorio abruzzese o in parte su di esso; quindi, punteranno le loro energie con maggiore entusiasmo e vigore sulla valorizzazione e la promozione del territorio abruzzese.

“Il passaggio del Giro d'Italia sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi rappresenta da una parte la bontà dell'opera realizzata, dall'altra un'occasione di pubblicizzazione di un'opera che già rappresenta un'attrattiva turistica importante ed un volano di sviluppo per l'intero territorio – afferma Carla Zinni, delegata Anci Giovani Abruzzo alla Via Verde -. Sono certa che con il completamento delle opere e con lo sviluppo dei servizi che dovranno nascere ai lati dell'intero tracciato, questo investimento pubblico saprà restituire risorse alle nostre città ed alle nostre comunità.”

“Un’occasione irripetibile per continuare la corsa alla promozione del nostro territorio fatto di bellezze e panorami unici. – sottolinea il Dott. Stefano Girosante, delegato allo Sport dell’associazione - Una visione sinergica e condivisa in cui lo sport si fa volano di nuove e ritrovate energie volte ad un nuovo concetto di turismo, quello sportivo. Per questa Grande Partenza l’Abruzzo ancora una volta segue la scia pronto a staccare verso il traguardo!”

“Come Anci Giovani Abruzzo – dichiara il vicecoordinatore regionale e assessore comunale di Fossacesia Giovanni Finoro – siamo pronti a fare la nostra parte per la riuscita di tutti gli eventi in programma legati a questa magnifica competizione sportiva da Fossacesia fino all’ultimo appuntamento di Teramo. Eventi, come questo, non generano soltanto visibilità ed impulso turistico ma soprattutto occupazione e ricchezza per l’intero territorio. Sarà certamente una vetrina nazionale e internazionale per tutti i comuni attraversati dal giro, come la mia Fossacesia.”

“Ringraziamo – conclude Finoro - la regione Abruzzo per l’impegno profuso affinché questa immensa occasione di promozione potesse diventare realtà, nonché il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, e l’amministratore delegato di RCS per aver scelto la nostra regione come punto di partenza e protagonista privilegiato del Giro d’Italia.”