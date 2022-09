Arriva la conferma: il Giro d'Italia partirà da Fossacesia

È giornata importante, quella di oggi, per l’Abruzzo intero e la promozione turistica della nostra regione dal momento che è arrivata la conferma ufficiale della partenza del Giro d’Italia da Fossacesia.

Infatti, partirà proprio dalla cittadina principale della Costa dei Trabocchi la prima tappa della Corsa Rossa più famosa del motociclismo nazionale ed europeo, ma non solo. Le prime tappe del giro si svolgeranno interamente sul territorio regionale con la terza che partirà dalla città di Vasto per poi dirigersi verso il sud d’Italia; inoltre, la settima tornerà in Abruzzo con il traguardo fissato a Campo Imperatore, a quota 2135 metri nella catena del Gran Sasso.

Ad annunciarlo sono stati il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, e l’amministratore delegato di RCS, Paolo Bellino, in una conferenza stampa tenuta all’Auditorium “Renzo Piano” de L’Aquila alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Sono intervenuti anche l’assessore regionale allo sport e neosenatore eletto, Guido Quintino Liris, l’assessore al turismo, Daniele D’Amario, i sindaci de L’Aquila e di Fossacesia, Pierluigi Biondi e Enrico Di Giuseppantonio, e i due ciclisti professionisti abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo.

“Per l’Abruzzo è un onore ospitare per la seconda volta nella storia la Grande Partenza del Giro d’Italia” afferma il presidente della Regione Marco Marsilio.

“L’Abruzzo nel corso degli ultimi anni - sottolinea il governatore - è diventato un territorio importante per la corsa rosa sapendo coniugare un mix di percorsi che hanno incontrato le aspettative sia dei velocisti sia degli amanti degli arrivi in salita.”

“Tutto ciò oggi è stato possibile - spiega Marsilio - perché l’Abruzzo ha saputo dimostrare di essere all’altezza: un impegno che abbiamo assunto qualche anno fa, di far tornare l’Abruzzo ad essere centrale, capace di accogliere grandi eventi e questo è il più grande a livello mondiale che si possa ospitare. Fino a maggio ci aspettano nove mesi di promozione del nostro territorio.”

“Faremo innamorare centinaia di milioni di ciclisti e sulla Costa dei Trabocchi dovremo mettere i tornelli per regolare il traffico di ciclisti, di amatori e appassionati che già oggi la utilizzano per il fascino che riesce ad emanare questa pista. – aggiunge il presidente - Le tappe abruzzesi del Giro 2023 rispecchiano anche questa volta le peculiarità del territorio, capace di offrire, nel volgere di pochi chilometri, la piacevolezza della costa e la maestosità delle montagne.

“Un’occasione unica – conclude Marco Marsilio - per coniugare sport e promozione turistica, una vetrina mondiale importante che richiamerà visitatori e farà sicuramente incuriosire chi seguirà il Giro nelle immagini televisive e nei report giornalistici”.