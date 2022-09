Abruzzo Airport, continua la crescita

Ancora buone notizie per l’aeroporto d’abruzzo: ad agosto sono stati registrati 88.300 passeggeri che hanno scelto l’Abruzzo Airport: 16mila in più rispetto ad agosto 2019, anno pre-covid di riferimento nel quale era stata registrata la massima espansione per lo scalo abruzzese (si erano contati 72.300 passeggeri nel mese d’agosto, per un dato complessivo annuo pari a 703.387)

Da aprile ad agosto di quest'anno salgono a 396.289 i passeggeri, con un più 12,15 per cento dello stesso intervallo del 2019, periodo nel quale si era registrato un dato di 353.635. Nel dettaglio, nel mese di aprile 2022 sono stati 66.823 i passeggeri che hanno volato da e per Abruzzo Airport (nel 2019 erano 66.370, 0,7% in più); 73.204 a maggio (nel 2019 erano 67.893, 7,8% in più); 80.800 a giugno (nel 2019 erano stati 70.404,14,8% in più); 87.132 a luglio (nel 2019 erano stati 76.628, 13,7% in più) e 88.338 ad agosto.

“Manca ormai un mese e mezzo alla conclusione della summer 2022 che si chiude ufficialmente a fine ottobre - commenta il presidente della Saga, Vittorio Catone - nonostante le difficoltà registrate da tutto il comparto aereo in Europa durante questa estate con disagi legati a cancellazioni e ritardi per scioperi e proteste, Abruzzo Airport ha retto ed è riuscito a garantire le rotte regolarmente, al netto di qualche sporadica situazione. I numeri registrati nei mesi clou dell’estate ci mostrano l’importanza che questa infrastruttura riveste in termini di incoming, con tante persone provenienti da altri Paesi che hanno scelto di visitare l’Abruzzo proprio grazie alle destinazioni attive. Questo dovrebbe incentivare gli operatori turistici e commerciali a investire sull’aeroporto. A tal proposito fino al 25 settembre è attivo un avviso con cui vogliamo raccogliere manifestazioni di interesse per dare in concessione per tre anni 4 locali commerciali nel terminal”.