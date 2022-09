Valentino Sciotti: “I paletti sulla sua Via Verde sono un pericolo per i ciclisti"

Sulla pista ciclopedonale della Costa dei Trabocchi, nel tratto di Torino di Sangro, sono stati installati dei paletti, probabilmente per impedire l'accesso delle auto sul percorso ciclopedonale, ma che possono creare situazioni di pericolo per i ciclisti.

“Tutti vogliamo promuovere la pista ciclabile, addirittura anche facendoci una tappa del Giro d'Italia dove centinaia di milioni di persone vedranno per ore il percorso.” Commenta l’imprenditore del vino Valentino Sciotti sulla sua pagina Facebook. “Qualche "genio", nascosto in un ufficio, ha voluto metterci del suo per farne parlare Striscia la Notizia. Complimenti genio, solo oggi due cadute per la tua trovata geniale, solo che avremmo preferito se ne parlasse in positivo!!!”. Valentino Sciotti, patron anche di una squadra di ciclismo, domenica 11 settembre percorrendo in bici la Via Verde, si è imbattuto nei nuovi paletti cadendo ben due volte.