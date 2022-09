Giovedì 8 Settembre sull'autostrada A14 è prevista la chiusura del casello di Lanciano , dalle ore 2:00 alle ore 6:00. La chiusura avverrà per motivi di lavoro: sono infatti in atto lavori di ampliamento della segnaletica stradale orizzontale negli svincoli.

I consigli per chi viaggia sono i seguenti: per chi proviene da Bari è consigliato uscire a Valsangro; per chi invece proviene da Pescara è consigliato uscire ad Ortona.