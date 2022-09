Fossacesia. La bella storia di Augustine e Bumi: fuggiti dalla guerra ed ora sposi

Questa è la storia di due innamorati fuggiti dal proprio paese natio per trovare un futuro migliore nel nostro paese. Si tratta di Augustine Obina Osuagwu e di Bumi Osuagwu che hanno coronato il loro sogno sposandosi con rito civile lo scorso venerdì.

La coppia, formata da Augustine Obina di 36 anni e Bumi di 32, è scappata dalla guerra e dalla distruzione della Nigeria, per essere accolta nello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di Fossacesia nel 2016.

Qui sulla costa dei trabocchi il giovane Augustine ha trovato lavoro e una stabilità economica, che li ha permesso di costruire una famiglia, ben interata nella realtà cittadina fossacesiana, con la sua compagna. Sono anche nati due bei bambini dall’unione dei due innamorati.

"Aprire la casa comunale a dei cittadini di un paese straniero che scelgono di sposarsi è un modo concreto di accoglierli ed includerli in un tessuto sociale nel quale non si sentono respinti o peggio discriminati” ha detto il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

“Fossacesia, - conclude Di Giuseppantonio - che si conferma città di pace e dell’accoglienza, ha dato loro la possibilità di realizzare i loro sogni, una città che diventa il luogo in cui la giovane famiglia nigeriana ha scelto di vivere e di chiamare “nuova casa”, perché non sempre casa è dove si nasce, ma sempre più spesso casa è dove si sta bene e non si rischia la vita ogni giorno, che sia per fame o per guerra".