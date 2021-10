Filippo Paolini è il nuovo sindaco di Lanciano, ruolo già per due mandati ricoperto in passato, in rappresentanza della coalizione di centrodestra.

Subentra a Mario Pupillo, centrosinistra, che ha governato per due legislature consecutive.

Con il 51,2% ha vinto contro Leo Marongiu, candidato del centrosinistra accordatosi al ballottaggio con il Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto il 48,8%.

"E' una grande emozione - ha spiegato Paolini - Non sono mai stato sicuro di vincere, ma abbiamo lavorato fino alla fine con i miei uomini che mi hanno dato una grande carica. Ha vinto il nuovo perché guardiamo avanti e al futuro".