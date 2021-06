L'Abruzzo è in 'zona bianca', stop al coprifuoco

Migliorano ancora i dati del contagio e si allentano, ancora di più, le misure anti-Covid.

Da oggi, lunedì 7 giugno, l'Abruzzo passa in 'zona bianca' e c'è lo stop al coprifuoco. La nostra regione raggiunge Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, assieme a Veneto, Liguria, e Umbria. In questi sette territori gli spostamenti non hanno più limiti di orario.

Negli altri territori coprifuoco slitta fino a mezzanotte. Si tratta di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.