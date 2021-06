Problemi al PalaMasciangelo: "Un colossale equivoco"

“Un colossale equivoco ha causato, nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, l’arrivo di persone in attesa di vaccino al PalaMasciangelo di Lanciano, rimasto invece chiuso in quanto gli appuntamenti erano stati concentrati alla mattinata”, si legge in una nota della Asl.

“È accaduto questo: per 50 utenti in over booking, reclutati nelle categorie prioritarie per compensare eventuali vuoti nella lista dei prenotati, è stato chiesto a Poste di portare alla mattina gli appuntamenti previsti nel pomeriggio. Così è avvenuto, e puntualmente l’anticipo dell’orario è stato comunicato via sms, tant’è che del gruppo dei 50 ne sono stati vaccinati 37 al mattino. Sono rimasti con l’idea del pomeriggio altri circa 10 utenti che in tutta evidenza non avevano letto il messaggio con l’appuntamento modificato.

Le poche persone che hanno patito le conseguenze di questo equivoco sono state comunque già richiamate e vaccinate”.