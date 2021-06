Sono quasi 7 mila gli studenti maturandi prenotati per il vaccino anti Covid

Da ieri al via le vaccinazioni anti Covid-19 in Abruzzo per 6.956 studenti maturandi che si sono prenotati iscrivendosi nell'apposita piattaforma.

Le somministrazioni del vaccino proseguiranno fino a venerdì 5 giugno 2021 per oltre la metà i ragazzi che hanno manifestato l'interesse alla vaccinazione su 10.900 che andranno a sostenere gli esami di Stato dal 16 giugno.

«È stata una risposta al di là di ogni aspettativa», dice all'Adnkronos l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, «i giovani, non essendo il vaccino obbligatorio, hanno mostrato grande responsabilità e consapevolezza. E da loro i ragazzi, quelli più piccoli, la cui vaccinazione inizierà a breve, debbono prendere esempio».