Ricetta del giorno : Biscotti tagliati

Oggi proponiamo, la ricetta dei " Biscotti tagliati abruzzesi ", che sono i classici biscotti da colazione della nonna e fanno parte di quelle antiche tradizioni soprattutto contadine, dove la semplicità degli ingredienti, si sposava al gusto ed alla genuinità...

Andiamo a vedere come si preparano!!

---Ingredienti---

3 uova

200 gr. di zucchero semolato

un pizzico di sale

la buccia grattugiata di mezzo limone

100 ml di olio Evo

400 gr. di farina

1/2 busta di lievito

zucchero semolato o di canna chiaro

--- Preparazione ---

Con una frusta a mano, montare le uova con lo zucchero, il sale e la buccia d'arancia.

Quando il composto è amalgamato, aggiungere l'olio e mescolare per incorporare.

Unire la farina setacciata, con il lievito in 2 volte, incorporandola bene.

Rivestire una leccarda da forno, con della carta da forno e con l' aiuto di un cucchiaio, creare due filoncini distanziati, come si fa per i cantuccini.

Bagnare leggermente le mani e aggiustare la forma dei filoncini.

L'impasto deve risultare abbastanza appiccicoso, ma non bisogna aggiungere ulteriore farina, bensì lasciarlo com'è.

Non fare caso nemmeno ai filoncini, se non sono di forma perfetta, perché in cottura, si aggiusteranno.

Rialzare verso l'alto, il centro della carta da forno , creando una sorta di barriera tra i due filoncini, per non farli attaccare durante la cottura.

Spolverizzare la superficie dei filoncini, con un po' di zucchero e cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 20-25 minuti.

Sfornare e fare raffreddare, poi tagliare a fette in senso obliquo.

Rimettere le fette sulla teglia e fare tostare in forno per altri 10-15 minuti.

Gustare con il latte, con il tè o col caffè...