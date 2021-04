Cocaina nelle mutande, giovane arrestato

Nascondeva nelle mutande 20 grammi di cocaina l’operaio rumeno del quale rese note le sole iniziali, C.T., 27enne, residente a Fossacesia, arrestato nella serata scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano diretti dal Maggiore Vincenzo Orlando.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, agli ordini del Tenente Giuseppe Nestola, lo hanno fermato nel corso di uno specifico servizio contro il consumo e il traffico di sostanze stupefacenti in una zona periferica della città frentana, mentre si trovava alla guida della sua automobile che viaggiava a velocità sostenuta. A tradirlo è stato l’eccessivo nervosismo mostrato durante le verifiche degli uomini dell'Arma ai quali il giovane non ha saputo spiegare perché andasse così forte. Lo step successivo è stata la perquisizione dell’automobile e personale del 27enne il quale, nelle mutande, aveva occultato un involucro in plastica che poi è risultato contenere 20 grammi di cocaina che è stata sequestrata.

Per il giovane è scattato l'arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione della Competente Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire i canali di approvvigionamento della droga che, sicuramente destinata al mercato locale, avrebbe potuto garantire un illecito guadagno di oltre 1.500 euro.