Lanciano ha la sua prima area di sgambamento cani comunale.

L'inaugurazione è avvenuta nell'area attrezzata tra via del Verde e via per Fossacesia, che sarà destinata alle corse in libertà e in sicurezza degli 'amici a quattro zampe' "in un luogo bello, centrale e ben illuminato", sottolinea il sindaco Mario Pupillo.

"Grazie all'assessore alla Tutela animali Davide Caporale e alla consigliera comunale Giulia Di Martino che hanno seguito l'iter passo dopo passo insieme agli uffici comunali, alla ditta di Eugenio D'Ovidio che ha lavorato con passione e dedizione, a tutti coloro che si sono impegnati per ottenere questo risultato importante per la comunità - dice ancora il primo cittadino -. Un grazie particolare va agli sponsor che hanno contribuito ad attrezzare l'area e a manutenerla. Il regolamento è chiaro e affisso all'ingresso, sono sicuro che tutti rispetteranno le regole di utilizzo dell'area, una per i cani di piccola taglia, l'altra per le taglie medio-grandi.

Un grazie speciale a chi ha contribuito alla raccolta di generi di prima necessità per il Canile di Lanciano".