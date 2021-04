A Lanciano la pandemia diviene "mostra fotografica diffusa"

A Lanciano, la pandemia diviene mostra fotografica dal nome "Cover 2021", con 26 fotografi selezionati dall' Associazione "Imagine e Fine Art".

Le foto saranno esposte su cartelloni pubblicitari delle vie del centro. L'iniziativa, realizzata da "Imagine Fine Art" in collaborazione con "Cafè Art", è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano.

Un messaggio di speranza e rinnovamento, in un periodo nel quale il settore artistico e dello spettacolo, sono messi a dura prova.

Le immagini sono un insieme di scatti fotografici, che animeranno il centro urbano. Grazie alla disponibilità dell'assessore alla Cultura Marusca Miscia, si è potuto dare il via a questa mostra fotografica diffusa che rientra in tutte quelle proposte culturali che con la pandemia hanno portato ad un cambiamento di prospettiva. L'assessore Miscia ha affermato di aver accolto con entusiasmo l'iniziativa di Silvia Di Federico e Flavio De Innocentis e di tutta l'associazione Imagine Fine Art, che hanno portato questa idea davvero originale e spera che in futuro si possano immortalare tempi meno grigi di quelli che stiamo vivendo.