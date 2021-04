Ricetta del giorno: Fiadoni abruzzesi

Oggi proponiamo, un altro piatto abruzzese, tipico delle feste pasquali : "I Fiadoni ".

La loro origine, risale ai tempi di Messimburgo, essi infatti sono citati nello " scalco rinascimentale "della corte di Ferrara.

La ricetta, giunge in Abruzzo, perché tra gli ingredienti, si prevedeva l'uso dello zafferano ed esso era gia un prodotto d'eccellenza dell aquilano.

Il famoso cuoco della corte di Ferrara "Cristofaro di Messimburgo" dunque, richiedeva lo zafferano, direttamente dall'Aquila...

Con i secoli, la ricetta ha avuto molte modifiche, fino a quella che è in uso, ai giorni nostri.

In Abruzzo, è usanza prepararli in versione dolce e salata per gustarli tutto l'anno e in particolare a Pasqua.

Simbolicamente, la bontà e la ricchezza del loro ripieno, anticamente rappresentava, l'agiatezza della famiglia che li aveva preparati.

Nel corso del tempo, i fiadoni, sono stati inseriti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'elenco ufficiale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T) italiani.

Il loro nome, deriva dal tedesco " fladen", che significa "cosa gonfia", dunque "fiadone" in italiano e in dialetto "li fiadune".

Nella ricetta salata, la sfoglia esterna è croccante con il ripieno morbido e gustoso a base di formaggio a pasta semicotta, realizzato con latte bovino e vaccino, oppure pecorino.

Al formaggio, spesso vengono aggiunti aromi e spezie e in alcune versioni, anche lo zafferano.

Nella ricetta dolce invece, la sfoglia prevede la stessa preparazione, mentre il ripieno è a base di ricotta, zucchero, scorze di limone o cannella e possono essere arricchiti anche, con uvetta e canditi.

Oggi andiamo a vedere , come si prepara la ricetta dei "Fiadoni di Pasqua", al formaggio !!!

--- Ingredienti (per 6 persone)--

550 gr.di farina d'avena

7 uova

100 ml. di olio extravergine di oliva

100 ml. di vino bianco

150 gr. di formaggio rigatino

150 gr. di pecorino (possibilmente abruzzese)

150 gr.di parmigiano reggiano

1 tuorlo d'uovo

5 gr. di lievito di birra

--- Preparazione ---

Disporre la farina a fontana, unire le 2 uova, un pizzico di sale, il vino bianco e l'olio.

Impastare fino a formare un composto liscio e morbido e lasciare riposare.

In una ciotola, sbattere le uova rimaste e unire i formaggi grattugiati ed il lievito.

Stendere la pasta sottile e tagliare dei dischi di circa 8 cm.

Mettere al centro un cucchiaino di ripieno.

Richiudere e sigillare i bordi, poi pizzicare al centro con le forbici.

Spennellare con il tuorlo e cuocere a 180°C per 20 minuti.