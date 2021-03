Ricetta del giorno: Pizza di Pasqua e Pizzacola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, proponiamo la ricetta della " Pizza di Pasqua ( detta anche Spianata) e della Pizzacola ", che sono dolci di antica tradizione abruzzese ed in particolare, teramana... Vengono preparati, durante la Settimana Santa e si portano in chiesa per farli benedire, durante la veglia di Pasqua del Sabato Santo.

La loro preparazione, è quasi identica a come venivano preparate in passato, si è conservata priva di variazioni.

La forma della pizza di Pasqua e della Pizzacola, ricordano quella del panettone e sono simili a quest'ultimo, anche per la durata della lievitazione.

Ne esiste anche un tipo più piccolo, che veniva preparata con un uovo all'interno e regalata la mattina di Pasqua ed è la versione antica dell'odierno uovo di cioccolato.

A quei tempi, la povertà rendeva, spesso difficile reperire ingredienti raffinati, ma il pensiero per le feste, non è mai mancato.

Andiamo dunque a vedere come si preparano !!

---Ingredienti---

Per 2 pizze:

5 uova

800 gr. di farina

300 gr. di zucchero

2 cubetti di lievito di birra

3 bicchieri di latte

1 bicchiere di olio evo

1 cucchiaio di semi di anice

frutta candita (cedro e ciliegie) a piacere

buccia grattugiata di 1 limone

uvetta passa(da tenere in ammollo in acqua tiepida per 10/15 minuti)

2 pentole fonde con bordo molto alto

---Preparazione---

Montare a neve gli albumi.

Separatamente, sbattere i tuorli con lo zucchero e mescolare gli albumi montati.

Aggiungere al composto ottenuto, l'olio evo, la farina, il lievito sciolto nel latte tiepido, i semi di anice e mescolare bene.

L'impasto, deve risultare morbido ma non liquido.

Coprire con un canovaccio e lasciare lievitare per circa 12 ore in un posto privo di correnti.

Si consiglia di non toccarlo mai.

Riprendere il composto, lavorarlo ed unire i canditi a pezzetti, l'uvetta, la buccia di limone grattugiata.

Rimescolare con cura.

Preparare le due pentole, ungendole con olio e farina e riempirle per circa un terzo della loro capienza.

Cuocere in forno a 160°/180°per circa 45 minuti.

Per la Piccacola,

seguire lo stesso procedimento, aggiungendo un uovo sodo, con il guscio, al centro dell'impasto.

Un suggerimento gustoso, è di mangiare una fetta di Spianata, con sopra un pezzo di cioccolata dell'uovo di Pasqua...