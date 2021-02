"L'arte non si ferma", progetto del Teatro Stabile d'Abruzzo

Se non si può andare in teatro, a causa della pandemia, il teatro va in tv con gli spettacoli del progetto "L'arte non si ferma" del Teatro Stabile d'Abruzzo, del direttore del TSA Giorgio Pasotti, per sostenere il lavoro di attori e tecnici teatrali. Da giovedì 25 febbraio, tutte le settimane alle ore 22,30 su Rete 8 e da domenica 28 febbraio, tutte le settimane alle ore 18, su La QTV, il pubblico potrà rivivere l’emozione teatrale, nella speranza di poter ritornare al più presto alla normalità degli spettacoli dal vivo.

Sono circa venti le compagnie abruzzesi che partecipano a questa prima fase del progetto. Sono numerose le proposte arrivate a testimonianza della vitalità territoriale, che trova nella cultura una delle principali leve di ripresa e rinascita.

In questi giorni nel Teatro Comunale di Ortona, messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale, si stanno effettuando le registrazioni di dieci allestimenti con i quali saranno realizzate le prime dieci trasmissioni. Gli spettacoli sono adattati al linguaggio televisivo da Vincenzo Olivieri e sono prodotti dal Teatro Stabile d'Abruzzo, in collaborazione con le compagnie Teatro Immediato, Teatro del Sangro, Compagnia dell'Alba, Associazione Ricordo, Lanciavicchio, Accademia del Musical Theatre, Fantacadabra, Cuntaterra, Pupi Italici, New sound and beyond, Il fiume e la memoria.

"L'arte non si ferma è un progetto sul quale investiamo molto", dice Giorgio Pasotti "crediamo sia una buona pratica replicabile in tutta Italia. È compito del Teatro Pubblico sostenere il lavoro degli attori e dei tecnici, categorie di lavoratori essenziali per la vita delle nostre comunità. Appena potremo andare in scena siamo pronti con circa venti spettacoli, i primi di questo capitolo del nostro progetto artistico, che continuerà per dare modo di collaborare con lo Stabile al maggior numero di compagnie possibili. Cerchiamo di conservare il rapporto con il nostro pubblico attraverso il mezzo televisivo".

“Un progetto che salda ancor di più i rapporti con le compagnie del territorio abruzzese e che ne crea di nuovi, dice Giorgio Iraggi, direttore amministrativo del TSA. Siamo orgogliosi di poter lavorare comunque in questo periodo così difficile, ribadendo il ruolo di incubatore dello Stabile e di riferimento per l’intero mondo culturale che opera nel nostro territorio.”

Di seguito il calendario delle trasmissioni televisive:

CAPRO’ con EDOARDO OLIVA

su Rete 8 il 25/02/21 ore 22,30 su La QTV il 28/02/21 ore 18,00

TANOS regia di STEFANO ANGELUCCI MARINO

su Rete 8 il 4/03/21 ore 22,30 su La QTV il 07/03/21 ore 18,00

NUNSENSE con La COMPAGNIA DELL’ALBA

su Rete 8 il 11/03/21 ore 22,30 su La QTV il 14/03/21 ore 18,00

ALL’UMOR NON SI COMANDA regia di FABRIZIO POMPEI

su Rete 8 il 18/03/21 ore 22,30 su La QTV il 21/03/21 ore 18,00

FONTAMARA regia di ANTONIO SILVAGNI

su Rete 8 il 25/03/21 ore 22,30 su La QTV il 28/03/21 ore 18,00

IL MONDO ALLA ROVESCIA con SILVANO TORRIERI

su Rete 8 il 01/04/21 ore 22,30 su La QTV il 04/04/21 ore 18,00

IL GATTO CON GLI STIVALI regia di MARIO FRACASSI

su Rete 8 il 08/04/21 ore 22,30 su La QTV il 11/04/21 ore 18,00

DOVE NACQUE ITALIA regia di MARCELLO SACERDOTE e GIROLAMO BOTTA

su Rete 8 il 15/04/21 ore 22,30 su La QTV il 18/04/21 ore 18,00

NON DITELO ALLE STELLE regia di FEDERICA VICINO

su Rete 8 il 22/04/21 ore 22,30 su La QTV il 25/04/21 ore 18,00

SE QUESTA E’ UN’INFANZIA regia di MILO VALLONE

su Rete 8 il 29/04/21 ore 22,30 su La QTV il 02/05/21 ore 18,00