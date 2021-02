Ricetta del giorno: Cuore di sfoglia con rucola e Marcetto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi per la festa degli innamorati, proponiamo la ricetta di un ottimo rustico, il " cuore di sfoglia con rucola e Marcetto ", un formaggio pecorino tra le eccellenze d'Abruzzo...

Il Marcetto, ha la caratteristica, di essere spalmabile e cremoso, molto saporito e piccante.

Si narra che la sua origine, sia frutto di un incidente di percorso, un recupero delle forme avanzate e mescolate tra loro, in un economia contadina, in cui non si buttava nulla.

Oggi rappresenta una specialità casearia regionale di eccellenza, molto antica ed apprezzata.

Questo pecorino, viene prodotto nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, soprattutto nella zona di Castel del Monte.

La sua forma è simile agli altri pecorini abruzzesi, ma quando la forma è ancora giovane, viene attaccata da una mosca tipica dei formaggi ( Phiophila Casei), che ne provoca la cremificazione.

In parole povere lo rende spalmabile e cremoso.

Per questo è ideale per la nostra sfoglia, che realizzeremo a forma di cuore per la festa di San Valentino...

Andiamo a vedere come si prepara!!!

---Ingredienti---

1 rotolo di pasta sfoglia

250 gr. di rucola

200 gr.di Pecorino Marcetto abruzzese

100 gr.di Fontina

1 spicchio di aglio rosso di Sulmona

Olio extravergine di oliva

sale

pepe

----Preparazione----

In una padella, rosolare lo spicchio d'aglio, aggiungere la rucola ed un po' di sale.

Cuocere per 5-10 minuti, per fare ammorbidire la rucola.

Srotolare la sfoglia precedentemente preparata o acquistata pronta e mettere lo stampo a forma di cuore.

Rivestire lo stampo con la pasta dopo averlo imburrato o rivestito di carta da forno.

Bucherellare la base, con una forchetta.

Separatamente, mescolare la rucola, dopo aver tolto

l' aglio, con il Marcetto e un po' di pepe.

Ora aggiungere la fontina tagliata a cubetti e versare nello stampo.

Dalla sfoglia avanzata, ricavare dei cuoricini con un taglia biscotti.

Decorare a piacere e cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Lasciare stiepidire prima di servire, o raffreddare per confezionarla e donarla...

E Buon San Valentino !!