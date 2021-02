Lanciano, prorogata la sospensione della ZTL fino al 15 febbraio

L'assessore alla Mobilità Patrizia Bomba comunica che è stata prorogata la sospensione della ZTL, fino alle ore 7 di lunedi 15 febbraio.

Il provvedimento è stato assunto nell 'ambito delle iniziative utili a facilitare le attività di asporto e consegna a domicilio, dei servizi di ristorazione del centro storico, nel rispetto della normativa in vigore in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid.

La proroga è stata disposta anche in considerazione delle operazioni di screening di massa, promosse dalla Asl, con la collaborazione del Comune di Lanciano, in programma anche nel prossimo fine settimana 6 e 7 febbraio, che prevede il Fojer Fenaroli, come uno dei quattro punti di somministrazione, del tampone rapido antigenico nel centro storico.