Abruzzo in 'zona gialla' e con meno restrizioni: "Ma tenere alta la guardia"

Da oggi, lunedì 1° febbraio, con il ritorno dell'Abruzzo in 'zona gialla', allentamento di alcune restrizioni, ma invito a tenere alta la guardia, ad utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale, seguire le norme igieniche e applicare le pratiche del distanziamento sociale per evitare assembramenti.

I principali cambiamenti.

SPOSTAMENTI

Nella zona gialla ci si può spostare senza particolari limitazioni tra Comuni, ma solo della stessa regione. Unico limite è il coprifuoco: è vietato spostarsi dalle 22 alle 5.

BAR E RISTORANTI

Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie rimangono aperti fino alle 18. Asporto e consegna a domicilio sono sempre consentiti.

SECONDE CASE

Per quanto riguarda il raggiungimento delle seconde case (al mare, in montagna o altrove) è consentito lo spostamento.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

I negozi rimangono aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole.

SPORT

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

TRASPORTI

Ridotta al 50% la capienza di bus e treni regionali. I trasporti continueranno come sono proseguiti nelle ultime settimane.

AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione serve soltanto durante la fascia oraria del coprifuoco prevista dalle 22 alle 5, quando cioè gli spostamenti (di qualsiasi tipo, anche all’interno del proprio Comune) diventano vincolati ai motivi di lavoro, di urgenze o di necessità. Durante il resto della giornata, nella zona gialla l’autocertificazione non è necessaria. Ci si può quindi muovere liberamente.

Il presidente della Regione Marco Marsilio ribadisce infine il suo appello al rispetto delle regole: "Il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia".