Screening di massa a Lanciano, modifiche al traffico

L'assessore alla Mobilità Patrizia Bomba comunica che, in occasione dello screening di massa Covid19 di oggi sabato 30, domani domenica 31, sabato 6 e domenica 7 febbraio, sono apportate modifiche al traffico per l'accesso in sicurezza dei cittadini che affluiranno al punto di somministrazione del tampone rapido antigene nel Foyer del Teatro Fenaroli "Alfredo Cohen".

È stato pertanto, istituito il divieto di transito su: via Sotto la Torre, il divieto di accesso su via Dei Bastioni da via per Frisa ed il senso unico di marcia su Via dei Bastioni in direzione via per Frisa.