Rocco Siffredi, il 're del porno', due Oscar a quasi 57 anni

L'attore, regista e produttore italiano di film per adulti, Rocco Siffredi (originario di Ortona), sabato a Las Vegas, ha vinto altre due ulteriori Avn Awards, le prestigiose statuette equivalenti dell' Oscar.

Vengono conferite annualmente dall'industria americana dell'intrattenimento per adulti, per premiare le eccellenze mondiali nel settore.

La kermesse, quest' anno si è tenuta in versione digitale ed in collegamento da Las Vegas.

Rocco Siffredi, quasi 57 anni, ha ricevuto in streaming l' ambita statuetta 2021 come "migliore interprete maschile straniero"ed è stato anche premiato per la migliore scena a due, insieme alla collega statunitense Jane Wilde, per il lungometraggio ' Rocco's Back ti America for More Adventures' ( Evil Angel Video 2020).

Gia' vincitore lo scorso 15 gennaio, di un premio Xbiz Award.

Il re del porno, ha affermato : Non mi fermerò mai.